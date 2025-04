Marta pokušavala Luci signalizirati da je oteta, ali ona nije shvatila: 'Ne razumijem ništa, Marta'

Kamov je oteo Martu u njezinoj vlastitoj kući, ali onda su stigle Luce i Mila. Kamov je rekao Marti da ih se riješi, a da će se on maknuti sa strane. ''Smiri se, izgledaš histerično'', rekao joj je i otišao. ''Dobila sam pet iz matematike'', rekla je sretno Mila, a Luce je dodala kako joj je bilo sve točno.

''Pametnice moja. Trebale bi proslaviti'', rekla je Marta i poljubila je. Mila je predložila da odu zajedno u park, no Marta je rekla da ne može, no da će ići sutradan. ''Imam jako puno posla i ne mogu stići, ali to ne znači da nećemo sve sutra nadoknaditi'', objasnila je Marta, a Luce je predložila da napravi kolač od čokolade.