Marta ponovno okupila Olgu, Paulu i Anu – Što smjera? 'Hvala vam što ste se odazvale mom pozivu'

U novoj epizodi RTL-ove dramske serije 'Sjene prošlosti' Marta je ponovno okupila sve prijateljice pa su tako zajedno na doručku bile Paula, Ana, Olga i Marta.

''Hvala vam što ste se odazvale mom pozivu iako niste trebale i zato sad želim biti iskrena s vama. Šimun me ostavio, rastajemo se. Dugo sve to već traje, a ja nisam htjela to prihvatiti i pogledati istini u oči, ali evo sad sam našla način kako se nositi sa svime'', rekla im je Marta.

''Užasno mi je teško i bolno, ali što je tu je'', dodala je i rekla kako primjećuje da Olgu navedena informacija nije baš iznenadila.