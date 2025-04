Marta primjećuje odnos Paule i Mire: 'To se vidi iz aviona, no reci slobodno'

Marta je primijetila da se nešto događa između Paule i Mire, i to još od srednjoškolskih dana. Više o tome je pitala Paulu. ''Ti si luda, nema ničega između nas'', rekla je Paula Marti, a nju je zanimalo zašto je onda toliko nervozna zbog običnog ručka.

''Paula, nisi dobro i to se vidi iz aviona. Ne moraš sve držati u sebi, no, reci slobodno'', nagovorala ju je Marta. ''Stalno me proganja, Marta. Ja ne želim imati ništa s njim, ali on me ne pušta, on se stalno mota oko mene'', objasnila je Paula.