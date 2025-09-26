Marta priznala Šimunu da ga još voli! On joj slomio srce: 'Ja tebe više ne volim. Volim Olgu'

Nakon vijesti o avionskoj nesreći koja je zamalo odnijela Šimunov život, Marta je preuzela brigu o njemu, nadajući se da bi ih zajednički proživljena trauma mogla ponovno zbližiti

U trenucima njegove slabosti, nudila mu je utjehu i dom, vjerujući da je to prilika da obnove svoju poljuljanu vezu. "Moraš si dati malo vremena, moraš malo misliti na sebe", govorila mu je, pozivajući ga da ostane uz nju i njihovu kćer Milu. Njezin očajnički pokušaj da spasi ono što je od njihove ljubavi ostalo bio je gotovo opipljiv. Priznala mu je kako se osjećala dok nije znala je li živ ili mrtav. "Kao da mi je netko iščupao srce iz mene", otkrila je, dodajući: "Ja sam stvarno vjerovala da te više ne volim. Sad više nisam sigurna ni u što, osim da mi nikad nećeš biti stranac." Marta je bila uvjerena da, ako postoji i najmanji tračak stare ljubavi, mogu sve loše ostaviti iza sebe i krenuti ispočetka.

Međutim, Šimun nije dijelio njezin optimizam. Iako zahvalan na brizi, od samog je početka osjećao nelagodu. "Ovo nije situacija koja je dobra za nijedno od nas", pokušavao joj je objasniti, ali Marta je inzistirala. "Bili smo u braku, imamo dijete. Oprosti, ali to meni znači da smo i dalje obitelj i da smo tu da brinemo jedni o drugima", poručila mu je. Njegov odgovor bio je hladan i konačan, rečenica koja je presjekla svaku nadu: "Ali mi nismo obitelj." Šimun je objasnio da, iako su nekad bili jedno, prošlost se ne može izbrisati, a ni ponoviti. "Nismo više oni stari," rekao je, jasno dajući do znanja da povratka nema. Svaki Martin pokušaj da ga uvjeri u suprotno nailazio je na zid, zid koji je on gradio kako bi zaštitio i nju i sebe od daljnje boli.

