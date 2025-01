Marta se potpuno slomila! Kroz suze predbacila Šimunu: 'Uvijek si bio jedini muškarac u mom životu'

Martu je to njegovo priznanje slomilo. Nije mogla zadržati suze. Šimuna to nije smelo. Pitao je Martu da mu kaže je li ga ikad voljela i je li ikad bila zaljubljena u njega. "Ti jako dobro znaš da si ti uvijek bio jedini muškarac u mom životu. Jedan jedini. I da, volim te i volim te biti tvoja žena i volim našu obitelj i volim našu kćer i volim to mi što si uništio. To mi je meni bilo najvažnije na svijetu", istaknula je kroz suze.