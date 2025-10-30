Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Marta u suzama priznala Karlu svoju ljubav: 'Ti si taj, cijeli moj život. Molim te vrati se'

U posljednjoj, napetoj epizodi popularne serije 'Sjena prošlosti', gledatelji su svjedočili jednom od najemotivnijih trenutaka sezone

RTL.hr
30.10.2025 21:00

Činilo se da je Karlo donio konačnu odluku. Njegov oproštajni dar – ključevi kuće koji su Marti trebali simbolizirati novi početak, a ne zajedničku budućnost – bio je jasan znak da je spreman napustiti sve. "To je poklon od mene", poručio je Karlo Martinom bratu.

Martina reakcija na Karlov odlazak bila je emotivna. Pronašavši ključeve i shvativši da je zaista otišao, suočila se s prazninom koju je njegov odlazak ostavio. Njezini očajnički pozivi i poruke na telefonskoj sekretarici otkrili su dubinu njezina žaljenja i ljubavi. "Nisi valjda otišao tek tako? Bez ijedne riječi, bez ičega?", pitala je.

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

U tim trenucima samoće, Marta je skinula sve maske i priznala vlastite pogreške, pokazujući zrelost i ranjivost kakvu gledatelji dosad nisu vidjeli. "Znam da sam te povrijedila i znam da sam sama za sve kriva", priznala je u jednoj od poruka, dosegnuvši vrhunac u potresnoj izjavi: "Ali ti si taj, cijeli moj život. Ti si bio taj. Molim te, vrati se. Ti stvarno misliš da meni ova kuća znači nešto bez tebe?", jecala je, pokazujući da je njezin pravi dom bio uz njega.

Upravo kada se činilo da je sve izgubljeno, dogodio se neočekivani preokret. Karlo se vratio. Kada je stigao do zračne luke, shvatio je da ne može otići. "Vozač taksija me već pitao da li da mi iznese torbe... Jednostavno nisam mogao", objasnio je Marti, koja ga je dočekala u nevjerici.

Njihov ponovni susret bio je nabijen emocijama. Karlo, koji je simbolično ostao "bez krova nad glavom", prihvatio je Martin prijedlog da prespava kod nje, a zatim zu završili u čvrstom zagrljaju. 

Propuštene sezone serije 'Sjene prošlosti' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':

Sjene prošlosti Marta Karlo
Sjene prošlosti

Savršena večera završila krvavo! Roman s pištoljem upao u Martinu kuću i upucao Karla

Sjene prošlosti

Dirljiva prosidba u 'Sjenama prošlosti'! Šimun kleknuo i pitao Olgu: 'Hoćeš li se udati za mene?'

Moglo bi te zanimati

Kraj 'Sjena prošlosti'! Što nas čeka u finalnoj epizodi omiljene serije?

Olga se probudila u bolnici! Šimun joj pružio podršku: 'Uvijek ću biti uz tebe. Uvijek'

U panici i šoku! Marta pokušava spasiti Olgu nakon strašne nesreće na cesti: 'Zovite hitnu, ona ima malo dijete'

Olga spasila Martu! 'Skočila je i spasila me. Auto je udario nju umjesto mene'

Konačno doznali istinu! Tomo nije Sarin otac: 'Eto, ostajemo samo nas troje kao prije'

Marta na prekretnici! Vizija pokojnog Ede otkriva istinu koju godinama potiskuje: 'Šimuna nikad nisi voljela. Ti voliš Karla'