Marta uplašila Blanku svojom prijetnjom: 'Ako ikome zucneš...'

"Draga moja, to cijeli kvart sazna. Miro će to saznati prije ili kasnije. Bolje da mu ja objasnim nego netko drugi", odgovorila joj je Blanka. Marta joj je rekla da će joj objasniti kako njihov kvart funkcionira. "Vidiš, mi ovdje volimo skandale, ali šutimo o njima. Tračamo u svoja četiri zida, a ne naglas. Bilo bi ti bolje da držiš stvari za sebe", istaknula je.

Blanka joj je otkrila da nije to namjeravala reći Miri ako se ne promijene neke stvari i predložila je Marti da budu saveznice. "I onda ću ja šutjeti do kraja, ok?", rekla je.

Marta je komentirala da se Blanka ohrabrila i zaboravlja s kime ima posla. "Ja itekako znam s kim imam posla, a ne znam da li ti znaš da ja više nisam ona jadna, uplakana Blankica koja treba pomoć. Ja sam sad jaka žena jer imam čovjeka koji me voli i kojeg ja volim i on će učiniti sve za mene", odbrusila joj je Blanka.