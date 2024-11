Marta uvjerila Šimuna da je Ana naudila Olgi! 'Bila je bijesna, a ona je najlakša meta'

Šimun je došao razgovarati s Martom o Olgi koja je završila u bolnici nakon što ju je netko na Matinom i Blankinom vjenčanju zatvorio u hladnjaču. "Znam, Šimune, ali to nisam bila ja ako si to mislio", istaknula je Marta.

Šimuna je zanimalo tko je to onda učinio. "Ana", rekla je Marta. "Ana? Daj, molim te, Ana nije u stanju napraviti tako nešto. Znaš i sama da nikad nije bila takva", istaknuo je Šimun.

"Nije bila, to je točno, ali to je prošlo svršeno vrijeme. Draga mila Ana koju mi poznajemo, e pa nje već odavno nema", istaknula je Marta. Šimuna je zanimalo zašto bi to Ana učinila.

"Ti stvarno nemaš pojma što se oko tebe događa. A jesi li znao, recimo, da je Blanka Olgina pacijentica? Zato Ana, jer je podivljala jer je htjela sabotirati vjenčanje. Tko bi normalan išao bivšem mužu na vjenčanje? Bila je bijesna i morala je nešto napraviti, a Olga je bila najlakša meta", objasnila je Marta.

