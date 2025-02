Martin povratak u kvart prošao katastrofalno zahvaljujući Olgi! 'Je li to beba?'

Marta joj je poručila da joj nema pravo držati predavanja. "Svi smo vidjeli tko si i što si", istaknula je. Olga joj je odbrusila da što ju je briga za nju kad ne živi u starom susjedstvu. "Ma nemoj. Pa vidiš, ja sam se vratila u Hrvatsku i živjet ću baš u ovom kvartu", otkrila je Marta.

Načela je i temu Šimuna. "On se tebe više i ne sjeća", rekla je Olgi. U tom trenutku se začuo plač djeteta. To je šokiralo Martu, a Olgu nasmijao njezin izraz lica. "Što je to? Je li to beba?" pitala je Marta. "Da, to je moja beba", rekla je Olga. Otkrila je Marti da se preziva Vidović, ali i tko je otac. "Šimun je tata", potvrdila je Marti.