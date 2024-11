Matija Kačan za RTL.hr o ulozi Tome: 'I ja, baš kao i on, volim biti lijen. Super mi je lik i volio bih tako živjeti!'

Paulina supruga Tomu glumi Matija Kačan. On je opušten, pomalo lijen, živi u oblacima i dosta se oslanja na svoju ženu i njezinu obitelj. Riječ je o srednjoškolskoj ljubavi koja je jedna od okosnica radnje serije 'Sjene prošlosti'. S jednim od glavnih glumaca, Matijom Kačanom, popričali smo o seriji, setu, glumcima, ali jednom, jedinom i neponovljivom - Tomi.

Jeste li očekivali takvu glednost serije?

Nisam ništa očekivao osim toga što mi se svidio tekst kada sam ga pročitao. Činilo mi se zanimljivo, bilo mi je jako dobro napisano i pomislio sam da, ako mi to dobro odglumimo, da bi to moglo biti gledano. To sam priželjkivao, a čak me iznenadilo.