Matinoj ljubomori nema kraja, šakom udario Zorana: 'Ana je moja i ja je ne dam!'

''Između Ane i mene je naša privatna stvar i ti nemaš nikakva prava ovako ulazit i ovako me vrijeđati'', objašnjavao je Zoran. ''Ana je moja i ja je ne dam'', vikao je Mato i nasrnuo na Zorana. Ana ih je odvojila i pozvala Matu na red.

U novoj epizodi RTL-ove dramske serije 'Sjene prošlosti' Mato ljutito dolazi u Aninu firmu i napada Zorana. ''Slušaj me, ubit ću te golim rukama, smrade jedan'', vikao je Mato.

''Gledaj me u oči! Ti i ja nismo više zajedno, mi smo se rastali i ti nemaš nikakva prava na mene. To s kim ću ja biti i gdje je samo moja stvar i nemaš se pravo u to petljati'', objasnila je ljutito Ana, a Mato je odglumio kako je shvatio svoju pretjeranu reakciju.

''Ako želiš biti s njim pa budi s njim – to je samo vaša stvar. Zorane, ja se ispričavam nisam stvarno tako mislio'', rekao je Mato i lupio Zorana šakom u glavu.

'Sjene prošlosti' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.