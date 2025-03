Mato izvan sebe od bijesa! Doznao je Martinu tajnu: 'Ništa ti se ne može vjerovati'

"Ne bih. Ti znaš da ne bi, ali sam se morala osigurati i morala sam primiriti Anu. Jako dobro znaš koliko je bila i nestabilna i histerična oko svega", rekla je Marta. "Tebi se ništa ne može vjerovati", istaknuo je Mato.

Naljutio se na Martu, a pitao ju je kakva joj je to rana na čelu. "Tvoja žena me napala i skoro me ubila", odgovorila mu je ona. Mato je rekao da ne vjeruje u to. Marta je odlučila skinuti sumnju sa sebe i prebacila krivnju za Aninu smrt na Olgu.

Seriju 'Sjene prošlosti' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 na RTL-u, a dan ranije je nova epizoda dostupna na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':