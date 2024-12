Mato otkriva tko je Anin 'dečko', a Marta je spremna za rastavu

Marta neočekivano posjeti Olgu, Anu i Paulu te ih pokušava nagovoriti da obnove prijateljstvo i ostave prošlost iza sebe.

No je li to zaista i njezina namjera i hoće li joj one povjerovati?

Novu epizodu serije 'Sjene prošlosti' ne propustite već večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.