Mato se trudi svom snagom vratiti Anu pa čak i kuha: 'Vidi ti starog – pun iznenađenja'

''Vidi ti starog – pun iznenađenja. Moram priznat da sam impresionirana'', komentirala je Nika. ''Nisam mislila da ću ovo reći, ali stvarno je fino'', dodala je.

Ana je užurbano stigla doma govoreći kako će sada ubrzo pripremiti večeru. ''Sve je riješeno'', prekinuo ju je Mato. ''Čekaj malo, ovo si ti kuhao?'', upitala je šokirano Ana, a Nika joj je odgovorila kako će se iznenaditi koliko je ukusno.

Mato je rekao kako mu nije bilo ništa teško napraviti s obzirom na to koliko je kuhinja uredna. ''Kuća je uvijek uredna, nisam do sad shvaćao koliko je to posla i kako si ti to dobro odrađivala. Ana ti si uvijek bila jedna u milijardu žene, a ja to nisam to sad shvaćao'', zaključio je.

