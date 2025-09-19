Meri Goldašić odglumila Martu, Paulu, Anu i Olgu iz 'Sjena prošlosti'! 'Ja kad me prevari muž. Toliko mi je serija ušla u glavu'

Poznata influencerica Meri Goldašić na Instagramu je podijelila šaljiv video u kojem je odglumila kako bi Marta, Paula, Ana i Olga reagirale na prevaru. "Ja kad me prevari muž, ali previše gledam 'Sjene prošlosti' na RTL-u", napisala je u videu.
U opisu videa napisala je: "Toliko mi je serija ušla u glavu da sad, u 24 sata, imam 4 različite reakcije na iste situacije, ovisno koja mi je od njih taj dan bila jača."
Videom je nasmijala brojne pratitelje na Instagramu. "Sjene prošlosti su moj guilty pleasure", "Obožavam", "Ne znam koja je smješnija i koja ti bolje stoji", "Genijalno", samo su neki od komentara.
