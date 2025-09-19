Emisije
Sjene prošlosti

Meri Goldašić odglumila Martu, Paulu, Anu i Olgu iz 'Sjena prošlosti'! 'Ja kad me prevari muž. Toliko mi je serija ušla u glavu'

Urnebesnim videom je nasmijala pratitelje

RTL.hr
19.09.2025 09:48

Poznata influencerica Meri Goldašić na Instagramu je podijelila šaljiv video u kojem je odglumila kako bi Marta, Paula, Ana i Olga reagirale na prevaru. "Ja kad me prevari muž, ali previše gledam 'Sjene prošlosti' na RTL-u", napisala je u videu.

U opisu videa napisala je: "Toliko mi je serija ušla u glavu da sad, u 24 sata, imam 4 različite reakcije na iste situacije, ovisno koja mi je od njih taj dan bila jača."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Videom je nasmijala brojne pratitelje na Instagramu. "Sjene prošlosti su moj guilty pleasure", "Obožavam", "Ne znam koja je smješnija i koja ti bolje stoji", "Genijalno", samo su neki od komentara.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

