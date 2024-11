Mila je ostala sama i uplašena u požaru: 'Ne možemo do vrata, previše je opasno'

U novoj epizodi RTL-ove dramske seriji 'Sjene prošlosti' djeca iz osnovne škole imala su probu pred nastup u dvorani srednje škole. S pozornice su se maknule profesorice s djecom koja su zaboravila tekst pa je tako Mila ostala sam s jednim dječakom koji je počeo dirati osigurače i prekidače te je izbio požar.

On je odjurio u garderobu to reći drugima, a Mila je ostala sama okružena plamenom. ''Od osigurača je počelo gorjeti... Ne možemo do vrata, previše je opasno'', rekla je profesorica djeci i kolegici. Osim što djeca nisu mogla van, nisu imala ni signala na mobitelu pa tako nisu bili u mogućnosti pozvati pomoć.