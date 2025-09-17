Emisije
Sjene prošlosti

Mirina bivša žena večeras stiže u kvart! U ulozi nepredvidive Glorije našla se poznata glumica i pjevačica Vanda Winter

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

17.09.2025 12:08

Prijava protiv Ines je napokon povučena uz Olginu pomoć. Nakon što je prijedlog trgovačkog centra odbijen, Olga dolazi na sastanak odbora s idejom o gradnji kulturnog centra.

Marta je bijesna i odlučuje uzeti stvari u svoje ruke te joj smeta Paulino cmizdrenje oko Tome.

Glorija
Glorija FOTO: RTL

Kako bi oslobodio Blanku, Miro mora sklopiti pakt s vragom, tj. sa svojom bivšom ženom Glorijom, koja zauzvrat želi samo jednu stvar.

U ulozi misteriozne Glorije našla se poznata kazališna i televizijska glumica te pjevačica Vanda Winter. Iako iznimno aktivna na kazališnim daskama, ova uloga za nju znači i povratak na male ekrane nakon gotovo desetak godina.

Glorijin je karakter jedan od glavnih razloga zbog kojeg je prihvatila ulogu u 'Sjenama prošlosti'.

Miro i Glorija
Miro i Glorija FOTO: RTL

Nije baš tipična osoba i njezin karakter ima ozbiljan 'twist'. Samodostatna je, ranjiva i opasna. Zabavljalo me je nakratko živjeti njezin život, jer se ponaša nepredvidivo. Gloria je personifikacija one izreke: "Pazi što želiš..." najavljuje Vanda.

A na koji će način unijeti nemir u popularni kvart, gledatelji će doznati već večeras u 20.15 sati u novim epizodama 'Sjena prošlosti'. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

