Mirina bivša žena večeras stiže u kvart! U ulozi nepredvidive Glorije našla se poznata glumica i pjevačica Vanda Winter

Prijava protiv Ines je napokon povučena uz Olginu pomoć. Nakon što je prijedlog trgovačkog centra odbijen, Olga dolazi na sastanak odbora s idejom o gradnji kulturnog centra. Marta je bijesna i odlučuje uzeti stvari u svoje ruke te joj smeta Paulino cmizdrenje oko Tome.

Kako bi oslobodio Blanku, Miro mora sklopiti pakt s vragom, tj. sa svojom bivšom ženom Glorijom, koja zauzvrat želi samo jednu stvar. U ulozi misteriozne Glorije našla se poznata kazališna i televizijska glumica te pjevačica Vanda Winter. Iako iznimno aktivna na kazališnim daskama, ova uloga za nju znači i povratak na male ekrane nakon gotovo desetak godina. Glorijin je karakter jedan od glavnih razloga zbog kojeg je prihvatila ulogu u 'Sjenama prošlosti'.

