Sjene prošlosti

Miro i nakon uhićenja ne odustaje od Blanke: 'Znaš kako se kaže – u dobru i u zlu. Čekat ću te koliko god bude trebalo'

Nakon što je na dan vjenčanja uhićena zbog više kaznenih djela, uključujući i Aninu smrt, Blanka je završila u pritvoru

RTL.hr
01.09.2025 21:10

Nakon što je na dan vjenčanja uhićena zbog više kaznenih djela, uključujući i Aninu smrt, Blanka je završila u pritvoru. Miro joj je odmah došao u posjet, a iznenađena Blanka, čim je ušla u sobu za posjete, bacila mu se u zagrljaj. "Tako mi je drago što si došao", rekla je kroz suze, a on joj je odgovorio: "Čekao sam dugo, nisu mi dali da te vidim." Slomljena Blanka tada je priznala: "Ovo je takav košmar, najradije bih da se probudim i da se ništa od ovoga nije dogodilo."

Miro, Blanka, Sjene prošlosti
Miro, Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL

"Baš ništa? Ni naša veza?", upitao je Miro, na što ga je ona nesigurno pogledala i tiho pitala: "Jesi li i dalje uz mene?" Kada je on samo kimnuo glavom, s olakšanjem mu je šapnula da ga voli, a on joj je uzvratio istim riječima.

"Ne mogu vjerovati, nisam znala kako ćeš reagirati na sve ovo", rekla je Blanka, a Miro je odmah uzvratio: "A kako bih trebao reagirati kad je moja žena u zatvoru? Znaš kako se kaže – u dobru i u zlu. Znam da ti nije lako, ali moraš izdržati zbog nas. Smislit ćemo nešto, naći ćemo rješenje."

Blanka, Miro, Sjene prošlosti
Blanka, Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Tada ga je upitala zašto je i dalje toliko dobar prema njoj, a on joj je mirno objasnio: "Zato što si žrtvovala sebe zbog mene, zato što si mi spasila život i zato što me voliš unatoč svemu. Sad je vrijeme da se ja tebi odužim. Ne znam još kako, ali naći ću način da te izvučem odavde."

"Ne znam... mislim da ja nemam šanse", poručila je Blanka, no Miro ju je odlučno prekinuo riječima: "To prepusti meni. Ja ću te čekati, koliko god bude trebalo."

Omiljena serija 'Sjene prošlosti' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

