Miro je kupio Aninu kuću, a Paula šokirana: 'Ne idemo mi nikuda...'

Paula se nadala da će Miro prihvatiti poslovnu ponudu njezinog oca i odseliti u Švicarsku, a Miro je, misleći da je to Paulina spletka, odbio ponudu i kupio Matinu kuću na kvartu.

''Vi ste kupili Aninu kuću?'', upitala ih je Paula. ''Mislim kupili, imamo još za potpisati nekoliko papira, ali to je to'', objasnio je Miro. ''Kad je on meni predložio tu kuću, nisam mogla vjerovati. Ovo je kuća iz mojih snova, a ovo je muškarac iz mojih snova'', komentirala je zadovoljno Blanka. Paula je upitala nije li on trebao odseliti.