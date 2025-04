Miro je odgovoran za svu Paulinu patnju! On je unajmio Gabrijelu: 'Čini mi se da bi prodao i kuću da je mogao'

''Ne mogu više Miro, on je nas upropastio, ovaj brak više nema smisla. Meni je dosta, ja sam umorna, ne da mi se'', rekla je Paula i nastavila plakati u Miri u zagrljaju. Miri koji je upravo odgovoran za navedeno. Naime, Miro je platio Gabrijeli da prevari Tomu. ''To je za početak'', rekao je Miro Gabrijeli dajući joj kuvertu s novcem. ''Dobar početak...'', primijetila je Gabrijela. Miro je objasnio da Tomo baš nema puno novaca.

U novoj epizodi RTL-ove dramske serije 'Sjene prošlosti' Miro je u šetnji naletio na uplakanu Paulu i upitao je što se dogodilo. ''On je spiskao sve što smo imali, stalno nešto spletkari, a nema pojma o tome i samo ispada naivčina i papak'', požalila se Paula Miri u suzama. ''Vjerojatno je imao samo najbolje namjere'', tješio ju je Miro, a Paula je komentirala da je sigurno tako po tko zna koji put.

''Ali iz njega možeš izmusti dosta, isplatit će ti se'', rekao je Miro, a Gabrijelu je zanimalo je li to s njim i Tomo neka osobna stvar. ''Ok, ne tiče me se'', nastavila je shvaćajući kako je Miro gleda. Poslije nakon provedenog plana, Gabrijela se našla s Mirom i rekla mu da je prošlo bolje od očekivanog. ''Znači, zagrizao je mamac?'', upitao je Miro. ''Čini mi se da bi prodao i kuću da je mogao'', našalila se Gabrijela, a Miro je inzistirao da ona zadrži sav novac.

Seriju 'Sjene prošlosti' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 na RTL-u, a dan ranije je nova epizoda dostupna na platformi Voyo!