Miro je pristao na Glorijinu ucjenu: 'Bit će kako ti kažeš, ali Blanka nikad ne smije saznati za ovo'

Nakon što je Blanka puštena na slobodu, Miro je dužan Gloriji. "Rekla sam ti da ovo neću s Blankom riješiti iz dobrote svojeg inače velikog srca", hladno je rekla Glorija.
Miro, sluteći najgore, pitao je što želi od njega. "Ja želim to dijete, tvoje dijete, i ti ćeš mi ga dati", izjavila je Glorija, ne ostavljajući prostora za pregovore. Njezina prijetnja bila je jednako brutalna i direktna: "U suprotnom će tvoja voljena Brankica sljedećih četrdeset godina provesti buljeći u zatvorske zidove."
Kako bi opravdala svoj zahtjev, Glorija je povukla Miru natrag u najbolniju točku njihovog zajedničkog života – gubitak nerođenog djeteta. U bolnom sjećanju koje je isplivalo na površinu, otkrilo se obećanje koje je Miro dao slomljenoj Gloriji u trenucima najveće tuge. "Probat ćemo opet, i opet, i opet", tješio ju je tada, obećavši joj da će ponovno pokušati izgraditi obitelj.
Sada, godinama kasnije, Glorija to obećanje koristi kao oružje. "Samo te podsjećam na tvoje obećanje", rekla je, dodajući kako joj je uzeo najbolje godine života i da sada želi "odštetu".
Stjeran u kut, suočen s izborom između Blankine slobode i nezamislivog čina, Miro se slomio. Njegov pokušaj da ponudi bilo koji drugi način iskupljenja bio je uzaludan. Glorijina ucjena bila je apsolutna: ili će ispuniti svoje obećanje, ili će Blanka platiti cijenu. "Bit će kako ti kažeš", konačno je popustio Miro. Ipak, u trenutku poraza, postavio je jedan, posljednji uvjet u pokušaju da zaštiti ono što mu je ostalo. "Blanka nikad ne smije saznati za ovo. Ništa od ovoga ne smije doći do nje", zahtijevao je.
Glorija je s pobjedničkim smiješkom prihvatila njegov uvjet: "Onda će ovo biti naša velika mala tajna."
