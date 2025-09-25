Miro na koljenima! Moli Karla za pomoć, ovaj ga grubo odbio: 'Koliko god je meni ovo zabavno, ovo će ostati tvoj problem'

Suočen s prijetnjama koje su ga dovele do ruba, Miro je bio prisiljen priznati Karlu katastrofalnu pogrešku. Njegov pokušaj da riješi probleme tražeći pomoć od Glorije pretvorio se u noćnu moru. "Tko bi rekao da ću doslovno sklopiti pakt s vragom, i to da taj vrag nosi štikle", priznao je Miro.
Miro je shvatio da mu je jedina nada Karlov kontakt u policiji kako bi otkrio što se sprema protiv njega i Blanke.
Karlov doček bio je sve samo ne prijateljski. Od prvog trenutka, Mirova molba za pomoć naišla je na prezir i otvoreno neprijateljstvo. "Ni pijan s tobom neću razgovarati. Izlazi van iz kuće", bile su prve Karlove riječi, jasno dajući do znanja da za Mira ovdje nema milosti.
Mirov pokušaj da apelira na zdrav razum, objašnjavajući da mu je "voda došla do grla", naišao je na još brutalniji odgovor: "Utopi se, možeš odmah na licu mjesta." Karlo se nije ustručavao naslađivati njegovoj nemoći, nazivajući ga jadnikom i ismijavajući njegovu situaciju. "E, moj Miro, stari... tebe da nema, tebe bi trebalo izmisliti", rekao je Karlo.
Svaki Mirov pokušaj da se opravda ili objasni bio je odbačen s prezirom. "Prvo, ja tebi nikakav frend nisam. Drugo, na krivoj si adresi", poručio mu je Karlo. Konačni udarac bio je jednostavan, ali poražavajući zaključak: "Koliko god je meni ovo zabavno, Miro, ovo će ostati tvoj problem."
