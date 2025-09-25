Emisije
Sjene prošlosti

Miro na koljenima! Moli Karla za pomoć, ovaj ga grubo odbio: 'Koliko god je meni ovo zabavno, ovo će ostati tvoj problem'

Miro, stjeran u kut posljedicama vlastitih odluka, potražio je pomoć na jedinoj adresi koja mu je preostala – kod Karla

RTL.hr
25.09.2025 21:10

Suočen s prijetnjama koje su ga dovele do ruba, Miro je bio prisiljen priznati Karlu katastrofalnu pogrešku. Njegov pokušaj da riješi probleme tražeći pomoć od Glorije pretvorio se u noćnu moru. "Tko bi rekao da ću doslovno sklopiti pakt s vragom, i to da taj vrag nosi štikle", priznao je Miro.

Miro je shvatio da mu je jedina nada Karlov kontakt u policiji kako bi otkrio što se sprema protiv njega i Blanke.

Karlov doček bio je sve samo ne prijateljski. Od prvog trenutka, Mirova molba za pomoć naišla je na prezir i otvoreno neprijateljstvo. "Ni pijan s tobom neću razgovarati. Izlazi van iz kuće", bile su prve Karlove riječi, jasno dajući do znanja da za Mira ovdje nema milosti.

Karlo, Sjene prošlosti
Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Mirov pokušaj da apelira na zdrav razum, objašnjavajući da mu je "voda došla do grla", naišao je na još brutalniji odgovor: "Utopi se, možeš odmah na licu mjesta." Karlo se nije ustručavao naslađivati njegovoj nemoći, nazivajući ga jadnikom i ismijavajući njegovu situaciju. "E, moj Miro, stari... tebe da nema, tebe bi trebalo izmisliti", rekao je Karlo.

Svaki Mirov pokušaj da se opravda ili objasni bio je odbačen s prezirom. "Prvo, ja tebi nikakav frend nisam. Drugo, na krivoj si adresi", poručio mu je Karlo. Konačni udarac bio je jednostavan, ali poražavajući zaključak: "Koliko god je meni ovo zabavno, Miro, ovo će ostati tvoj problem."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Ljubomora i optužbe! Karlo upao u Martinu kuću: 'Je li Šimun ovdje kao Milin otac ili kao tvoj bivši muž?'

