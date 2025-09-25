Miro na koljenima! Moli Karla za pomoć, ovaj ga grubo odbio: 'Koliko god je meni ovo zabavno, ovo će ostati tvoj problem'

Suočen s prijetnjama koje su ga dovele do ruba, Miro je bio prisiljen priznati Karlu katastrofalnu pogrešku. Njegov pokušaj da riješi probleme tražeći pomoć od Glorije pretvorio se u noćnu moru. "Tko bi rekao da ću doslovno sklopiti pakt s vragom, i to da taj vrag nosi štikle", priznao je Miro.

Miro je shvatio da mu je jedina nada Karlov kontakt u policiji kako bi otkrio što se sprema protiv njega i Blanke.

Karlov doček bio je sve samo ne prijateljski. Od prvog trenutka, Mirova molba za pomoć naišla je na prezir i otvoreno neprijateljstvo. "Ni pijan s tobom neću razgovarati. Izlazi van iz kuće", bile su prve Karlove riječi, jasno dajući do znanja da za Mira ovdje nema milosti.