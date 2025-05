Miro otkrio Blanki da je napušta, ona je slomljena: 'Ljubavi, nemoj me ostaviti'

Miro je Blanki otkrio kako odlazi iz zemlje. Ona je sve to slušala suznih očija i zanimali su je detalji.

"To ne radim zato što te ne volim nego zato što je to najbolje za tebe i mene. Ostavljam ti kuću i auto. Ti zaslužuješ samo najbolje u životu", rekao joj je.

Blanku je samo zanimalo ide li sam.

"Idem sam", potvrdio joj je iako to nije istina. Miro planira pobjeći iz zemlje s Paulom.

"Nemoj mi to molim te raditi. Molim te, nemoj me ostaviti. Ljubavi... Nemoj me pustiti", briznula je Blanka u plač

