Sjene prošlosti

Mladi glumac Ezra iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr: 'Kao Ezra mogu sve izdržati, ali Noa tuguje...'

U seriji 'Sjene prošlosti', Ezra glumi Nou Lončara, emotivnog dječaka, sina glavnih likova Pauline i Tome. Serija je donijela popularnost i ovom malom talentu, koji je s nama razgovarao u jedinstvenom formatu Ja vs. ja. Odgovarao je i kao Ezra, i kao Noa

RTL.hr
03.09.2025 18:00

"Kad me učiteljica iz dramske stavi u glavnu ulogu, bude mi teško, budem pod velikim stresom, ali i to izdržim", kaže Ezra iskreno o glumačkim izazovima. S druge strane, Noa nije tako čvrst: "Tugujem. Ti dani su mi jako loši i kao da propadam." Ta razlika između njega i lika kojeg glumi najbolje se vidi kad govori o svakodnevici. Ezra, iako priznaje da mu je raspored pun snimanja, i škole, tvrdi da se dobro snalazi i da "nije toliko komplicirano kako se čini". Noa, naravno, ima jednostavniji pogled: "Moj život je jako zaigran. Imam puno prijatelja, mama i tata su mi dragi, ali nekad se posvađamo."

Ezra Mošet, Sjene prošlosti
Ezra Mošet, Sjene prošlosti FOTO: RTL

I dok Ezra pokušava balansirati sve obveze, priznaje da zna imati tremu. "Kad imam težu scenu ili predstavu, bojim se da ću zaboraviti tekst. Ili, da ne stanem na neki krivi kabel pa povučem kameru, pa kamera ispadne i slomi se!", kaže Ezra. 

Noa se više brine oko utakmica, a penal promašaj mu je noćna mora. Ali nisu sve brige vezane za posao, tu su i simpatije! Ezra je oprezan: "Za sad nisam promijenio simpatije, nemam ih za sad, ali vjerojatno hoću." Noa je otvoreniji: "Pa često mijenjam simpatije." Škola? Tjelesni je zakon, slažu se i Ezra i Noa. "Dosadno mi nekad bude u školi, ali tjelesni mi je spas," kaže Ezra. "To su mi najboljih 45 minuta u životu," dodaje Noa sa svojim prepoznatljivim entuzijazmom.

Noa, Sjene prošlosti
Noa, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Upravo taj balans između stvarnog života i fikcije pokazuje koliko je Ezra svjestan svoje uloge. Kao pravi profesionalac, Ezra jako dobro promatra sve oko sebe, bilo da je na snimanju ili u školi. "Dobro primjećujem. Znam kad je faul, kad je penal, vidim kako se tko ponaša u razredu," objašnjava Noa. I na kraju, kako opisuje iskustvo rada na seriji 'Sjene prošlosti'? "'Sjene prošlosti' su za mene jako dobro iskustvo. Volim se provoditi tamo, ljudi su super, ekipa odlična. Nitko me nije povrijedio."

Noa, Sjene prošlosti
Noa, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Omiljena serija 'Sjene prošlosti' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

