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Sjene prošlosti

Monika iz 'Sjena prošlosti' podijelila dirljive fotke s kćerkicom: 'Djeca nisu stvari koje treba oblikovati, nego ljudi koje treba otkriti'

Glumica Monika Mihajlović Rotim iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu objavom najljepših vijesti

RTL.hr
28.05.2026 16:00

Glumica Monika Mihajlović Rotim iz 'Sjena prošlosti' krajem je svibnja na svijet donijela predivnu djevojčicu, a prve trenutke majčinstva podijelila je u emotivnoj objavi koja je raznježila mnoge. Dirljivim fotografijama i riječima, glumica je dala intiman uvid u novo i sretno poglavlje svog života, obilježeno dolaskom prinove.

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Ljudi koje treba otkriti

U svojoj objavi, Monika je podijelila dvije fotografije koje odišu nježnošću i toplinom. Na prvoj, portretnoj fotografiji, glumica drži novorođenu kćerkicu u naručju. Druga fotografija je umjetnički detalj - maleno, bebino stopalo.

Objavu je započela citatom američkog autora Jessa Laira: "Djeca nisu stvari koje treba oblikovati, nego ljudi koje treba otkriti." Misao je zatim nadopunila osobnom porukom: "Dozvolimo im da budu prihvaćeni onakvi kakvi su u svojoj suštini."

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Sjene prošlosti

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