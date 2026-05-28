Monika iz 'Sjena prošlosti' podijelila dirljive fotke s kćerkicom: 'Djeca nisu stvari koje treba oblikovati, nego ljudi koje treba otkriti'

Glumica Monika Mihajlović Rotim iz 'Sjena prošlosti' krajem je svibnja na svijet donijela predivnu djevojčicu, a prve trenutke majčinstva podijelila je u emotivnoj objavi koja je raznježila mnoge. Dirljivim fotografijama i riječima, glumica je dala intiman uvid u novo i sretno poglavlje svog života, obilježeno dolaskom prinove.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

U svojoj objavi, Monika je podijelila dvije fotografije koje odišu nježnošću i toplinom. Na prvoj, portretnoj fotografiji, glumica drži novorođenu kćerkicu u naručju. Druga fotografija je umjetnički detalj - maleno, bebino stopalo.

Objavu je započela citatom američkog autora Jessa Laira: "Djeca nisu stvari koje treba oblikovati, nego ljudi koje treba otkriti." Misao je zatim nadopunila osobnom porukom: "Dozvolimo im da budu prihvaćeni onakvi kakvi su u svojoj suštini."