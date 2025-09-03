Može li Šimun postati sjena prošlosti? Između Marte i Karla frcaju iskre: 'Što kažeš da proslavimo?'

Olga se boji da će Marta svjedočiti protiv nje i pokušava uvjeriti sutkinju da joj ništa ne vjeruje, a Šimun je uz nju. Na suđenju napravi scenu zbog koje bude izbačena iz sudnice.

Paula traži pomoć kako bi vratila Tomu od kojeg doživi još jedno bolno razočarenje. Tomo se sukobi s Paulinim ocem Krstom, no neočekivani razvoj događaja donese joj tračak nade.