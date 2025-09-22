Emisije
Sjene prošlosti

Može li voljeni muškarac biti razlog njihova pomirenja? Olga i Marta ujedinjene: 'Izgubili su vezu s avionom'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
22.09.2025 11:16

Nakon što je doznala da je Šimunov avion nestao iznad Europe, Olga je u šoku, no donosi neočekivanu odluku – mora sve ispričati Marti jer i ona zaslužuje znati, barem zbog Mile.

Iako je Marta isprva ignorira, ubrzo shvaća koliko je situacija ozbiljna.

Marta i Olga, Sjene prošlosti
Marta i Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Ne može čekati do jutra! Šimunov avion je nestao! Ne znaju što se dogodilo ni što se sada događa! Izgubili su vezu s avionom", viče Olga.

Hvala ti što si mi došla javiti, znam da nisi morala", govori joj zabrinuta Marta te je poziva da ostanu zajedno i čekaju nove vijesti.

Olga i Marta, Sjene prošlosti
Olga i Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Miro odlazi na sastanak s Glorijom kako bi je pokušao urazumiti, a prekida ih Blanka. Kako će Glorija reagirati?

Paula i Tomo iskreno razgovaraju i čini se da bi se njihov odnos mogao poboljšati...

Što se dogodilo sa Šimunom i jesu li Olga i Marta barem nakratko uspjele obuzdati međusobnu mržnju? 'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Gledatelji odlučili! Glorija je u 'Sjenama prošlosti' opasnija igračica čak i od Marte

