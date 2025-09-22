Može li voljeni muškarac biti razlog njihova pomirenja? Olga i Marta ujedinjene: 'Izgubili su vezu s avionom'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Nakon što je doznala da je Šimunov avion nestao iznad Europe, Olga je u šoku, no donosi neočekivanu odluku – mora sve ispričati Marti jer i ona zaslužuje znati, barem zbog Mile. Iako je Marta isprva ignorira, ubrzo shvaća koliko je situacija ozbiljna.

icon-expand Marta i Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Ne može čekati do jutra! Šimunov avion je nestao! Ne znaju što se dogodilo ni što se sada događa! Izgubili su vezu s avionom", viče Olga. Hvala ti što si mi došla javiti, znam da nisi morala", govori joj zabrinuta Marta te je poziva da ostanu zajedno i čekaju nove vijesti.

icon-expand Olga i Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL