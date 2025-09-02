Na Blanku u ovom izdanju nismo navikli, a gledatelji je hvale: 'Prekrasno izgleda bez šminke'

Nakon vjenčanja, Blanka je završila u pritvoru zbog sumnje na ubojstvo, a njezin suprug Miro došao joj je pružiti podršku. Blanka se iznenadila time koliku je podršku dobila.
"A kako bih trebao reagirati kad je moja žena u zatvoru? Znaš kako se kaže – u dobru i u zlu. Znam da ti nije lako, ali moraš izdržati zbog nas. Smislit ćemo nešto, naći ćemo rješenje", rekao joj je.
Blanka će možda napokon dobiti ono što zaslužuje, a hoće li se to zaista dogoditi, ne propustite doznati u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'.
Gledatelji su primijetili i Blankino novo izdanje - rasčupana i bez šminke, no to im se svidjelo.
"Prekrasno izgleda bez šminke", "prirodna ljepotica", "stvarno je prekrasna", pisali su za Blanku, odnosno za glumicu Ariju Rizvić.
Omiljena serija 'Sjene prošlosti' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.