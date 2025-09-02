Na Blanku u ovom izdanju nismo navikli, a gledatelji je hvale: 'Prekrasno izgleda bez šminke'

Nakon vjenčanja, Blanka je završila u pritvoru zbog sumnje na ubojstvo, a njezin suprug Miro došao joj je pružiti podršku. Blanka se iznenadila time koliku je podršku dobila.

"A kako bih trebao reagirati kad je moja žena u zatvoru? Znaš kako se kaže – u dobru i u zlu. Znam da ti nije lako, ali moraš izdržati zbog nas. Smislit ćemo nešto, naći ćemo rješenje", rekao joj je.