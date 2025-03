Na ekranu drama, a na setu zabava! Ekipa iz 'Sjena prošlosti' podijelila neviđene zajedničke trenutke: 'Baš smo se svi dali u ovu seriju i to se osjeti'

Ovo mi je jedno od najizazovnijih, ali i najljepših iskustava na snimanju ikad! Svi smo se puno povezali, dobila sam puno prijatelja, puno kolega i ekipe iz produkcije iza kamera s kojima želim još surađivati u budućnosti. Nema dobrog produkta bez jedne tako dobre međusobne energije. To smo svi osjetili otpočetka i drago nam je da se primjećuje i na van. Privatno se družimo, jedni druge posjećujemo u kazalištu, podržavamo se i kroz sve ove mjesece snimanja prošli smo razne životne i poslovne izazove, a sve smo to dijelili jedni s drugima. Nema ljepše od toga", govori Ana Maras Harmander.

No svaki slobodan trenutak na setu potpuno je suprotan od toga! Jelena Perčin, Ana Maras Harmander, Arija Rizvić, Marina Fernandez, Dajana Čuljak, Monika Mihajlović, Matija Kačan, Marko Petrić i ostatak ekipe ne kriju koliko dobra atmosfera vlada među njima svih ovih mjeseci, a zajedničke momente često ovjekovječe i fotografijama - od ponavljanja teksta i ćakule u glumačkoj sobi, vožnje do vanjskih lokacija snimanja, pauze za ručak, šminkanja i friziranja, druženja s mnogobrojnom produkcijskom ekipom...

Njezine riječi potvrđuje i kolegica Arija Rizvić. Na setu nam je genijalno! Baš smo se svi dali u ovu seriju i to se osjeti. Iako sam sa svima stvarno u super odnosima, posebno smo se povezali Matija Kačan, Marko Petrić, Dajana Čuljak i ja jer u zadnje vrijeme imamo hrpu zajedničkih scena. Nas četvero radimo show na setu! Kad god se spojimo, nastane 'histerija' od sreće i cijela ekipa nam se uvijek smije. Imamo svoje rituale, svaki dan se čujemo porukama... Sjećam se da smo jedan dan mahnito pokupovali fast food i svu hranu u trgovini jer smo snimali nas četvero u jednoj šumi u vikendici. Kao da idemo na put negdje, a ne na snimanje, ha-ha! Sve smo, naravno, pojeli!" prisjeća se uz smijeh, naglašavajući koliko je cijela ekipa, i ispred i iz kamera, sretna zbog uspjeha serije i sjajnih reakcija gledatelja.

Najčešće se smijem Matiji Kačanu, on uvijek ima neke provale ili reakcije unutar scene. Meni se smiju jer redovito po setu hodam u ogrtaču i papučama, čak i vani po lokaciji, pa onda takva uđem i na benzinsku i u dućan jer zaboravim, pa ljudi malo čudno gledaju, a kolege se smiju... U mojoj je glavi samo bitno biti što efikasniji i brži, nerijetko imam i nekoliko kostima obučeno na sebi, pogotovo ako snimamo lokacije, i onda ih samo tako kao kožu skidam", opisuje Perčin, kojoj će u sjećanju najviše ostati prijateljstva koja je sklopila tijekom mjeseci snimanja.

Srećom pa Jasmin i ja nismo imali puno ljubavnih scena jer mislim da bismo ih teško snimili, nas dvoje bismo se sigurno non-stop smijali, to nam se redovito dogodi kad snimamo zajedno", šali se Jelena.

Jelena Perčin i Jasmin Mekić u zajedničkim scenama vrlo vjerno predočavaju turbulentan bračni odnos, no kako one nastaju?

Marko Petrić, u ulozi Mire, koji se ekipi pridružio u novim epizodama, uz dobru atmosferu na snimanju ističe kako ga je na setu dočekao i kolega s fakulteta: Matija Kačan i ja u seriji igramo prijatelje s faksa, a zapravo je interesantno to što smo nas dvojica zbilja prijatelji s faksa! Studirali smo skupa, bili smo na istoj godini. Između nas je sedam godina razlike, on je prije toga studirao još druge stvari, bio je već ozbiljni erudita kad je upisao Glumu, ha-ha. Malo me vratilo, kao da sam ponovno na faksu. Tamo gdje smo stali kad smo završili fakultet, sad smo nastavili na ovom projektu!"





Moniki Mihajlović serija je donijela prijateljstvo s Marinom Fernandez, s kojom najviše snima, a pauze na setu krati u glumačkoj sobi ili s ekipom zaduženom za šminku i frizuru.