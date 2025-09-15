Emisije
Sjene prošlosti

Nakon napada, ljubav između Tome i Paule jača. Proveli su strastvenu noć zajedno!

Paula i Tomo u noći punoj zagrljaja i poljubaca nakon brutalnog napada

RTL.hr
15.09.2025 21:00

Nakon što je Karlo napao Tomu, Paula ga je odvela doma. Očistila mu je krvavi nos te mu oslobodila svoj krevet da se lijepo odmori dok je ona spavala na kauču.

"Ispred nas je život. Imamo Nou, imamo jedno drugo. To nisu male stvari", kazala mu je Paula.

Tomo se probudio usred noći i otišao do Paule u dnevnik boravak gdje su razmjenjivali poljupce i zagrljaje te se prepustili strastima.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Tomo kleknuo pred Karlom, suzama molio za život: 'Nemoj napraviti glupost kao što sam ja. Vratio bih svaku sekundu tog dana'

