Nakon napada, ljubav između Tome i Paule jača. Proveli su strastvenu noć zajedno!

Nakon što je Karlo napao Tomu, Paula ga je odvela doma. Očistila mu je krvavi nos te mu oslobodila svoj krevet da se lijepo odmori dok je ona spavala na kauču.

"Ispred nas je život. Imamo Nou, imamo jedno drugo. To nisu male stvari", kazala mu je Paula.

Tomo se probudio usred noći i otišao do Paule u dnevnik boravak gdje su razmjenjivali poljupce i zagrljaje te se prepustili strastima.

