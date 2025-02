Nakon pomirbe novi veliki korak za Olgu i Šimuna: 'Sa mnom i Martom je gotovo'

Šimun je u bolnici rekao Olgi pred njezinom prijateljicom Ines da je Marta prihvatila razvod i da je s njima gotovo. Olga je pitala Ines vjeruje li tu to. "Daj, pusti ga da kaže", odgovorila je Ines.

Šimun je rekao da mu je jasno da se Olga ne vraća u kuću koju je kupila od Marte i da može u svoju staru kuću ili k njemu doći. "A zašto se ti ne bi meni doselio?" pitala ga je ona. "Jer je u kvartu", odgovorio je on. Olgi se to nije svidjelo.

Šimun je ponovio da je gotovo između njega i Marte te pitao Olgu treba li dokaz pa da se doseli kod nje. "Onda dogovoreno", rekao je. Otišao je po auto, a Ines je rekla Olgi što misli. "On tebe voli i u to nema sumnje. Nekad moraš dopustiti da i on pobijedi", rekla je. "Dobro, preselit ću se k njemu", odlučila je Olga.

