Nakon Šimunove 'pljuske', Marta otrčala zavesti Edu: 'Volim te, luda sam za tobom'

Marta je, nakon što joj je Šimun otkrio kako je i dalje ustrajan u razvodu, otrčala je kod Ede. Uredila se kao nikad dosad i počela sa svojim igrokazom.

"Ti misliš da sam se za tebe uredila?", upitala ga je.

"Volim te, Edo. Luda sam za tobom i ne mogu prestati misliti o tebi, non stop mislim o tebi i onda me obuzme vrućina od glave do pete", naglasila mu je te se potom počela smijati.

Edo ju je samo gledao.

"Stvarno imaš visoko mišljenje o sebi, lijepo je da možeš ti tako maštati o meni", rekla je.