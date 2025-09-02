Emisije
Sjene prošlosti

Nakon svađe s Tomom, Paula potražila Mirinu pomoć. On joj oštro odgovorio: 'Vrijeme mog robovanja tebi je prošlo'

Nakon burne svađe s Tomom, uznemirena Paula uputila se do Mirine kuće

RTL.hr
02.09.2025 21:00

Nakon burne svađe s Tomom, uznemirena Paula uputila se do Mirine kuće. "Nemam vremena za tvoje fore niti tvoje dosjetke. Došla sam jer moraš razgovarati s Tomom", rekla mu je odlučno. "A što, nemaš mobitel?", ironično joj je odgovorio Miro.

"Misliš da nisam pokušala? Ne vjeruje mi više ni riječ, a znaš i zašto! Jer si ti sve zakuhao. Da nije bilo tvog plana o bijegu, on nikad ne bi vidio kofere niti povezao priču", ljutito mu je odbrusila Paula. "Čekaj malo... ti si stvarno namjeravala pobjeći sa mnom?", upitao ju je Miro.

Paula
Paula FOTO: RTL

"Nemoj se praviti važan. To sam učinila zbog svog djeteta – da ne gleda kako mu majka trune u zatvoru", poručila mu je kroz suze. "Miro, ti ne znaš kako mi je. Meni se život raspada."

"I što sada? Da ja gasim požar koji si sama zapalila?", uzvratio je hladno. "Molim te, razgovaraj s Tomom. Reci mu da ničega nije bilo. Pomozi mi", očajno ga je zamolila Paula.

Paula, Miro
Paula, Miro FOTO: RTL

No Miro je ostao nepokolebljiv: "Jedino što sam radio cijeli svoj život je pomagao tebi. I dosta mi je! Uvijek si se vraćala Tomi, a mene si bacala kao staru igračku. A sad, kad ti treba, opet bi da ti budem oslonac? Vrijeme mog robovanja tebi je prošlo. Danas imam ženu koju volim i koja voli mene. Ona me nikad nije tretirala kao rezervu. Zato te molim – izađi iz moje kuće. Doviđenja."

Omiljena serija 'Sjene prošlosti' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

