Nakon svađe s Tomom, Paula potražila Mirinu pomoć. On joj oštro odgovorio: 'Vrijeme mog robovanja tebi je prošlo'

icon-close

Nakon burne svađe s Tomom, uznemirena Paula uputila se do Mirine kuće. "Nemam vremena za tvoje fore niti tvoje dosjetke. Došla sam jer moraš razgovarati s Tomom", rekla mu je odlučno. "A što, nemaš mobitel?", ironično joj je odgovorio Miro. "Misliš da nisam pokušala? Ne vjeruje mi više ni riječ, a znaš i zašto! Jer si ti sve zakuhao. Da nije bilo tvog plana o bijegu, on nikad ne bi vidio kofere niti povezao priču", ljutito mu je odbrusila Paula. "Čekaj malo... ti si stvarno namjeravala pobjeći sa mnom?", upitao ju je Miro.

icon-expand Paula FOTO: RTL

"Nemoj se praviti važan. To sam učinila zbog svog djeteta – da ne gleda kako mu majka trune u zatvoru", poručila mu je kroz suze. "Miro, ti ne znaš kako mi je. Meni se život raspada." "I što sada? Da ja gasim požar koji si sama zapalila?", uzvratio je hladno. "Molim te, razgovaraj s Tomom. Reci mu da ničega nije bilo. Pomozi mi", očajno ga je zamolila Paula.

icon-expand Paula, Miro FOTO: RTL