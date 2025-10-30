Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Nakon svih kušnji, ljubav je pobijedila! Olga priznala Šimunu: 'Ja te volim i ne želim provesti niti jedan dan bez tebe'

Olga i Šimun, čija je veza prošla kroz brojne kušnje, napokon su pronašli svoj mir.

RTL.hr
30.10.2025 20:45

Nakon svih nesuglasica i problema, Olga je došla kod Šimuna, a njegova reakcija bila je puna iznenađenja i zabrinutosti. "Zar nešto nije u redu?" upitao je Šimun, osjećajući da se nešto promijenilo.

Olga mu je umirujuće odgovorila: "Sve je u redu, sve je točno onako kako treba biti." Uz osmijeh, prišla mu je i nježno ga poljubila, pokazujući da je sve ponovno na svom mjestu.

Olga i Šimun, Sjene prošlosti
Olga i Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Šimun, zbunjen, ali i sretno iznenađen, nije mogao vjerovati. "Bože, koliko sam puta zamišljao da mi stojiš tu pred vratima. Je l' se ovo stvarno događa ili sanjam?" pitao je, pokušavajući shvatiti da se ta bajkovita scena odvija upravo pred njim. Olga ga je pogledala, nježno se smiješeći. "Ne sanjaš. Šimune, ja te volim. Još uvijek te volim i ne želim provesti niti jedan dan bez tebe."

Propuštene sezone serije 'Sjene prošlosti' pogledajte na platformi Voyo

POGLEDAJ BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':

Olga Šimun Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Dirljiva prosidba u 'Sjenama prošlosti'! Šimun kleknuo i pitao Olgu: 'Hoćeš li se udati za mene?'

Sjene prošlosti

Dramatičan preokret! Marta se pokajala i ispričala Olgi: 'Kunem ti se da želim da ti i Šimun budete zajedno i da budeš sretna'

Moglo bi te zanimati

Olga se probudila u bolnici! Šimun joj pružio podršku: 'Uvijek ću biti uz tebe. Uvijek'

U panici i šoku! Marta pokušava spasiti Olgu nakon strašne nesreće na cesti: 'Zovite hitnu, ona ima malo dijete'

Olga spasila Martu! 'Skočila je i spasila me. Auto je udario nju umjesto mene'

Konačno doznali istinu! Tomo nije Sarin otac: 'Eto, ostajemo samo nas troje kao prije'

Marta na prekretnici! Vizija pokojnog Ede otkriva istinu koju godinama potiskuje: 'Šimuna nikad nisi voljela. Ti voliš Karla'

Finale serije 'Sjene prošlosti' pogledajte odmah na platformi Voyo!