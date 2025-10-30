Nakon svih kušnji, ljubav je pobijedila! Olga priznala Šimunu: 'Ja te volim i ne želim provesti niti jedan dan bez tebe'

Nakon svih nesuglasica i problema, Olga je došla kod Šimuna, a njegova reakcija bila je puna iznenađenja i zabrinutosti. "Zar nešto nije u redu?" upitao je Šimun, osjećajući da se nešto promijenilo.

Olga mu je umirujuće odgovorila: "Sve je u redu, sve je točno onako kako treba biti." Uz osmijeh, prišla mu je i nježno ga poljubila, pokazujući da je sve ponovno na svom mjestu.