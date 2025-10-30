Nakon svih kušnji, ljubav je pobijedila! Olga priznala Šimunu: 'Ja te volim i ne želim provesti niti jedan dan bez tebe'

Nakon svih nesuglasica i problema, Olga je došla kod Šimuna, a njegova reakcija bila je puna iznenađenja i zabrinutosti. "Zar nešto nije u redu?" upitao je Šimun, osjećajući da se nešto promijenilo.
Olga mu je umirujuće odgovorila: "Sve je u redu, sve je točno onako kako treba biti." Uz osmijeh, prišla mu je i nježno ga poljubila, pokazujući da je sve ponovno na svom mjestu.
Šimun, zbunjen, ali i sretno iznenađen, nije mogao vjerovati. "Bože, koliko sam puta zamišljao da mi stojiš tu pred vratima. Je l' se ovo stvarno događa ili sanjam?" pitao je, pokušavajući shvatiti da se ta bajkovita scena odvija upravo pred njim. Olga ga je pogledala, nježno se smiješeći. "Ne sanjaš. Šimune, ja te volim. Još uvijek te volim i ne želim provesti niti jedan dan bez tebe."
