Nakon teških godina i suočavanja s dijagnozom, Olginoj asistentici iz 'Sjena prošlosti' prošla je godina bila iz snova: 'Hvala na velikim prilikama'

"Imam dosta lagani oblik multiple skleroze. Postoje naši suborci koji imaju puno težu kliničku sliku i proživljavaju vrlo, ajmo reći, ružne simptome. Ja sam blagoslovljena time što je moja bolest prilično blaga pa ja nemam puno tih simptoma koji me ograničavaju u svakodnevnom životu. U početku je to bilo, znači dijagnoza je postavljena neuritisom, odnosno izgubila sam dio vida na jednom oku i tako smo došli do dijagnoze. Otkrivene su lezije na mozgu koje su odgovarajuće dijagnozi. Napravili smo lumbalnu punkciju. Nakon lumbalne punkcije postavlja se dijagnoza i to je to. Meni je možda više utjecala psihički jer sam počela postavljati pitanje. Multipla skleroza napada živce i ljudima se ruke tresu, ostaju bez mobilnosti u rukama. Vrlo često zna napasti i hod pa imamo ljude koji hodaju s određenim pomagalom, štapom ili su u kolicima. I tu sam počela postavljati pitanja. Ovaj moj posao je fokusiran na moje ruke i zaista mi trebaju ruke kako bih mogla raditi ovaj posao. Što ako? I tu je onda krenulo pitanje na koje nema odgovara i koje je možda pogrešno. Što ću ja sada ako meni multipla udari na ruke i ja neću moći raditi ovaj posao? Multipla zna nekada udariti i na govor. Što ako mi udari na govor pa se neću moći baviti glumom?", ispričala je tada Monika.