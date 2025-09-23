Emisije
Sjene prošlosti

Napet obračun! Glorija zaprijetila Miri: 'Imaš 24 sata da ispuniš obećanje inače baj-baj Blankice'

Nakon što se Miro nije pojavio da ispuni svoje obećanje, Glorija se pojavila na njihovim vratima, odlučna naplatiti dug koji je smatrala svojim

RTL.hr
23.09.2025 21:00

Čim je došla Blanka ju je napala, a Glorija je ostala smirena i nastavila provocirati. "Nešto mi lako gubiš kontrolu Blankice, nije ti to dobro. Ako se ne naučiš kontrolirati, možeš lako upasti u nevolje. A ne čekaj, ti već jesi. Ubila si ženu", poručila je Glorija.

"Dosta, Glorija ja ne znam što si ti očekivala od svog dolaska ovdje", kazao joj je Miro. "Samo sam došla po obećano", izjavila je Glorija hladno, ignorirajući njihove molbe da ode. "Ti, Miro, imaš 24 sata da ispuniš svoju obvezu. Inače, baj-baj, Blankice", zaprijetila je. 

Miro i Blanka, Sjene prošlosti
Miro i Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

