Napet obračun! Glorija zaprijetila Miri: 'Imaš 24 sata da ispuniš obećanje inače baj-baj Blankice'

Čim je došla Blanka ju je napala, a Glorija je ostala smirena i nastavila provocirati. "Nešto mi lako gubiš kontrolu Blankice, nije ti to dobro. Ako se ne naučiš kontrolirati, možeš lako upasti u nevolje. A ne čekaj, ti već jesi. Ubila si ženu", poručila je Glorija.

"Dosta, Glorija ja ne znam što si ti očekivala od svog dolaska ovdje", kazao joj je Miro. "Samo sam došla po obećano", izjavila je Glorija hladno, ignorirajući njihove molbe da ode. "Ti, Miro, imaš 24 sata da ispuniš svoju obvezu. Inače, baj-baj, Blankice", zaprijetila je.