Sjene prošlosti

Napetosti rastu pred veliko finale 'Sjena prošlosti'! Ovo su najbolji trenutci prošlog tjedna

Prošli tjedan u seriji 'Sjene prošlosti' bio je prepun šokantnih obrata, neočekivanih priznanja i napetih scena koje su gledatelje prikovale uz ekrane

RTL.hr
26.10.2025 22:00

Tomo je napokon priznao Pauli da je davno, u pijanom stanju, spavao s Rebekom te da postoji mogućnost da je upravo on Sarin otac. U isto vrijeme, odnosi između Karla i Šimuna dodatno su se zakomplicirali – Karlo je izgubio kontrolu i udario ga šakom u glavu nakon što je ovaj spomenuo Martu. Romantični trenutak pokušali su stvoriti Andrija i Olga, no njihov spoj završio je neuspjelim poljupcem.

Najnapetiji dio tjedna ipak je pripao Blanki, koja je iz straha upucala policajca Šantića. Nakon toga, Karlo joj je smjestio tako što je njezinu ogrlicu stavio u ruku mrtvog Šantića. Kad je Miro otkrio istinu, s Blankom je pokušao pobjeći iz države, ali ih je Rimac sustigao – Miru je uhitio, dok je Blanka ponovno uspjela pobjeći.

Tomo priznao Pauli da je možda on Sarin otac

Karlo udario Šimuna šakom u glavu

Andrija pokušao poljubiti Olgu

Blanka ubila policajca Šantića

Rimac uhitio Miru, a Blanka je pobjegla

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

ANKETA Što mislite, hoće li se Blanka izvući ili završiti iza rešetaka?

