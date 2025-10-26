Napetosti rastu pred veliko finale 'Sjena prošlosti'! Ovo su najbolji trenutci prošlog tjedna

Tomo je napokon priznao Pauli da je davno, u pijanom stanju, spavao s Rebekom te da postoji mogućnost da je upravo on Sarin otac. U isto vrijeme, odnosi između Karla i Šimuna dodatno su se zakomplicirali – Karlo je izgubio kontrolu i udario ga šakom u glavu nakon što je ovaj spomenuo Martu. Romantični trenutak pokušali su stvoriti Andrija i Olga, no njihov spoj završio je neuspjelim poljupcem.

Najnapetiji dio tjedna ipak je pripao Blanki, koja je iz straha upucala policajca Šantića. Nakon toga, Karlo joj je smjestio tako što je njezinu ogrlicu stavio u ruku mrtvog Šantića. Kad je Miro otkrio istinu, s Blankom je pokušao pobjeći iz države, ali ih je Rimac sustigao – Miru je uhitio, dok je Blanka ponovno uspjela pobjeći.