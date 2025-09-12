Neočekivani obrat! Marta pokušala razotkriti Veroniku, ali ju je Olga spasila u zadnji tren

Nakon što je njezin prijedlog o izgradnji shopping centra u kvartu odbijen, Marta je bila bijesna. Odmah nakon sastanka otišla je do Veronikinog muža Ljube kako bi mu otkrila da ga žena vara s pilates instruktorom.
"Sastanak je već gotov?" upitao je Ljubo, na što je Marta odgovorila: "Bome jest i puno toga će večeras biti gotovo. Oprosti Ljubo, moram ti nešto reći. Nisam te zvala ovdje radi preuređenja. Ti sigurno znaš da tvoja Veronika ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom ima treninge..."
Zatečena Veronika pokušala je spriječiti Martu, no ona je nastavila: "Jesi li siguran da znaš što ona zapravo radi na tim treninzima?"
Ljubo je mirno uzvratio da Veronika ide na pilates, no Marta je spremala šokantnu izjavu. Upravo u tom trenutku u razgovor se uključila Olga i iznenadila sve: "Ona već neko vrijeme dolazi kod mene u ordinaciju. Veronika, je li u redu da kažem Ljubi? Vidite, ona ne ide na pilates već neko vrijeme jer razmišlja o drugom djetetu."
Olga je tako spasila Veroniku, a Ljubo je bio presretan i euforično zagrlio svoju suprugu. Marta je, pak, bijesno napustila prostoriju.
