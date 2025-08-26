Neponovljiva Marta se vraća! Jelena Perčin o budućim planovima i 'Sjenama prošlosti': 'Bila sam spremna na iznenađenja!'

Od ponedjeljka u 20.15 sati gledatelje očekuje nastavak intriga u popularnom kvartu jer 'Sjene prošlosti' vraćaju se još napetije, a sudbinu drugih likova ponovno bi mogla krojiti trenutačno najpoznatija domaća televizijska zlica – Marta Novak!

icon-close

Ona je vladarica svog malog svemira i samoprozvana kraljica kvarta, moćna i elegantna. Oštra na jeziku, inteligentna i šarmantna, njezino najjače oružje je manipulacija i uvijek se trudi poboljšati svoj status u društvu, a u 'Sjenama prošlosti' maestralno ju je utjelovila popularna Jelena Perčin. Marta je sigurno uloga koju ću zapamtiti. Uživala sam glumeći je, smišljajući je, proučavajući je. Voljela sam njezinu kompleksnost, otkrivati slojeve te, zapravo, nesretne duše. Voljela sam njezinu borbenost i hrabrost", ističe Perčin, Stvarno nisam mogla ni naslutiti u kojem će se smjeru razviti Marta, ugodno sam bila iznenađena kako se razvija lik i bio mi je veliki gušt oživjeti to lice na malim ekranima."

icon-expand Sjene prošlosti - Jelena Perčin FOTO: RTL

Nije trebalo dugo da Marta zavlada i među gledateljima te postane jedan od najprepoznatljivijih domaćih televizijskih likova posljednjih godina. Jedni su je obožavali, a drugi obožavali mrziti", njezine sarkastične izjave su se citirale, tražio se recept za njezin poznati cheesecake s malinama, biserne ogrlice oko vrata ponovno su se vratile u modu i svi su čekali što će iduće napraviti.

icon-expand Sjene prošlosti - Jelena Perčin FOTO: RTL

Susret s brojnim obožavateljima, priča Jelena, stoga je uvijek poseban trenutak. Razvesele se kad me prepoznaju i zapravo simpatiziraju Martu više no što sam očekivala", smije se. Na kraju prve sezone Martin mali svemir opasno se poljuljao kad se u kvart vratio Karlo, njezina velika ljubav iz mladosti. Slabosti koje je inače vješto skrivala izašle su na površinu. Ni njezina vjerna pratilja Paula više nije bezuvjetno uz nju, nego joj se sve više suprotstavlja, no istovremeno žudi za njezinom pažnjom i uvijek joj se vraća. Šimun se potpuno posvetio Olgi, a zauzvrat je Marta Milu odvela u inozemstvo i oduzela mu skrbništvo. Ipak, samo je uz Šimuna ona nepobjediva Marta Novak, poznata i uvažavana, a kako se u seriji već puno puta ponovilo: Kad Marta nešto želi, Marta to i dobije!"

icon-expand Sjene prošlosti - Jelena Perčin FOTO: RTL

Što je čeka u novoj sezoni i koji je njezin idući potez, ipak zasad ostaje tajna: Već iz prethodne sezone naučila sam da scenarij nije tipičan i predvidljiv pa sam bila spremna na iznenađenja. Marta je inače puna neočekivanih rješenja, ali ipak mislim da će u nastavku iznenaditi i samu sebe!" Jelena je ljeto iza nas provela na obali, a formula za dobar odmor kod nje je jednostavna: Baterije mogu napuniti samo uz more, puno sunca, u društvu mojih najdražih!"

icon-expand Sjene prošlosti - Jelena Perčin FOTO: RTL