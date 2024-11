Nije kraj dok ona ne kaže drugačije: Marta na sve načine pokušava sakriti da Šimun više ne živi s njom

Nakon zajedničkog izlaska, dobro raspoložene Olga, Ana i Paula dolaze pred Martina vrata. Ona je šokirana prizorom, no ipak ih pušta unutra. Kreće rasprava, a Paula odluči probuditi Šimuna kako bi im se pridružio. Marta je pokušava zaustaviti na putu do sobe jer on više ne spava u kući, no Paula je i više nego odlučna u svojoj namjeri.