Nika u strahu zbog mame: 'Namjerava nešto napraviti'

Nika je pozvala svog tatu da što prije dođe kući jer se zabrinula za mamu. Pitala ga je zašto mu je trebalo toliko da dođe, a on se opravdavao da je bila gužva.

"Tiše. Čini mi se da je mama pukla. Stalno priča o Olginoj zabavi kao da će se dogoditi, ne znam ni ja što", otkrila je Nika.

"Kao da će se što dogoditi?", pitao je Mato. Nika je objasnila da misli da njezina mama ne ide na zabavu samo plesati i popiti koje piće. "Nego?", pitao je Mato. "Nego s namjerom da nešto napravi", odgovorila je Nika.

To je jako zabrinulo Matu, no pokušao je uvjeriti Niku da pretjeruje. Ipak, ona nije u to uvjerena. "Dobro, daj se, tata uozbilji. Vidim da nije nešto u redu", istaknula je Nika. "Cijelo jutro tamo sjedi i mrmlja si u bradu kao neka frikuša", dodala je.