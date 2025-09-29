Njihove oči govore sve! Olga i Šimun moraju se sresti zbog posebnog razloga: 'Nisam bio siguran želiš li me tamo'

Nakon što je Marta šokirala Olgu svojim prijedlogom za naziv centra, Olga joj nastoji vratiti milo za drago preuzimanjem projekta.

Veronika daje Pauli ideju kako poboljšati brak pa Paula odmah kreće u akciju. Hoće li Tomo shvatiti njezine prave namjere?

Olga organizira proslavu Danijelova prvog rođendana. Šimun i ona nisu se susreli od njegove nesreće i selidbe kod Marte pa nitko od njih nije siguran ima li njihov odnos više budućnost. Njega brine hoće li se barem na današnji dan moći pretvarati da su obitelj.