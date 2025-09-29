Emisije
Sjene prošlosti

Njihove oči govore sve! Olga i Šimun moraju se sresti zbog posebnog razloga: 'Nisam bio siguran želiš li me tamo'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

29.09.2025 10:29

Nakon što je Marta šokirala Olgu svojim prijedlogom za naziv centra, Olga joj nastoji vratiti milo za drago preuzimanjem projekta.

Veronika daje Pauli ideju kako poboljšati brak pa Paula odmah kreće u akciju. Hoće li Tomo shvatiti njezine prave namjere?

Olga organizira proslavu Danijelova prvog rođendana. Šimun i ona nisu se susreli od njegove nesreće i selidbe kod Marte pa nitko od njih nije siguran ima li njihov odnos više budućnost. Njega brine hoće li se barem na današnji dan moći pretvarati da su obitelj.

Zovem da pitam hoću li i ja doći... Nisam bio siguran želiš li me tamo", pita je pod navalom emocija.

Nije bitno što ja želim. Samo dođi, mislim da trebaš tu biti", Olga odlučuje ostati distancirana i hladna.

Kako je izgledao njihov susret i hoće li ih maleni Danijel natjerati da pokažu što stvarno osjećaju, pokazat će nova epizoda 'Sjena prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije emitiranja na televiziji.

