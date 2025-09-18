Nova razina ucjene! Pomoći će da mu supruga izađe iz zatvora, ali pod jednim uvjetom: 'Želim tvoje dijete!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Paula dobiva dokaz da je Tomo zainteresiran za Ines, ali on to negira. Ipak, Paula ne misli odustati dok ne dozna sve do posljednjeg detalja i pod svaku cijenu. Marta priprema zabavu umirovljenja za profesoricu Sanju, no Sanja i Olga sumnjaju u njezine motive. Ipak, odlaze na zabavu. Marta predstavlja ideju o kulturnom centru kao svoju te prvog donatora za ovu dobrotvornu akciju – Karla!

icon-expand Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Glorija šokira Miru neočekivanom ponudom; izbavit će Blanku iz zatvora, no ne bez uvjeta. Ima nešto što ja želim, a što mi jedino ti možeš dati... Želim tvoje dijete", govori hladnokrvno. Što da ja kažem Blanki?! Kako ti zamišljaš uopće taj razgovor?" pita Miro u potpunom šoku. Što se mene tiče, ne moraš joj ni reći... Sve ćemo pravno urediti", sve to zabavlja Gloriju.

icon-expand Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL