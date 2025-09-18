Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Nova razina ucjene! Pomoći će da mu supruga izađe iz zatvora, ali pod jednim uvjetom: 'Želim tvoje dijete!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
18.09.2025 13:37

Paula dobiva dokaz da je Tomo zainteresiran za Ines, ali on to negira. Ipak, Paula ne misli odustati dok ne dozna sve do posljednjeg detalja i pod svaku cijenu.

Marta priprema zabavu umirovljenja za profesoricu Sanju, no Sanja i Olga sumnjaju u njezine motive. Ipak, odlaze na zabavu. Marta predstavlja ideju o kulturnom centru kao svoju te prvog donatora za ovu dobrotvornu akciju – Karla!

Glorija, Sjene prošlosti
Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Glorija šokira Miru neočekivanom ponudom; izbavit će Blanku iz zatvora, no ne bez uvjeta. Ima nešto što ja želim, a što mi jedino ti možeš dati... Želim tvoje dijete", govori hladnokrvno.

Što da ja kažem Blanki?! Kako ti zamišljaš uopće taj razgovor?" pita Miro u potpunom šoku.

Što se mene tiče, ne moraš joj ni reći... Sve ćemo pravno urediti", sve to zabavlja Gloriju.

Miro, Sjene prošlosti
Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Miro za prijedlog ne želi ni čuti, no znači li to da će Blanka još godinama biti iza rešetaka?

Što je odlučio, gledatelji će doznati već večeras u 20.15 sati u novim epizodama 'Sjena prošlosti'. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Glorija unijela kaos u 'Sjene prošlosti' i oduševila gledatelje: 'Marta i Glorija se trebaju upoznati i ujediniti kao prijateljice'

Moglo bi te zanimati

Tko je misteriozna Glorija u 'Sjenama prošlosti' i zašto je baš sada došla kvart?

Susret starih prijatelja! Glorija iznenadila Karla, on joj dao savjet: 'Napravi Miri uslugu i skupo mu je naplati'

Šokantan susret bivših supružnika! Glorija bijesno odbila Mirinu molbu za uslugom: 'Cijelu mladost si mi upropastio'

Olga dobila još jednu bitku! Odbor stao uz njezinu ideju, Marta ponovno poražena

Sve se urušava! Miro ostao bez novca – odvjetnik mu okrenuo leđa: 'Ako ne možeš platiti, traži novog odvjetnika'

Spletke, ucjene i afera! Olga razotkrila Martinu igru protiv Ines i odlučila uzvratiti udarac