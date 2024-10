Nove epizode serije 'Sjene prošlosti': Olga je spremna za finalni obračun s (ne)prijateljicama

Nakon neugodnog susreta sa Zoranom, Mate se vraća Ani i djeci, koji ga smiruju. No Blanka sada misli da je Mate vara. Kada dozna što su mu poslovni suradnici napravili iza leđa, Šimun gubi povjerenje u sve osobe koje ga okružuju. Tomo i dalje vjeruje da je Pauli život krenuo u pogrešnom pravcu, a njezine odluke utječu na njega i Nou. Odlučna otkriti istinu, Marta pokušava nagovoriti Roberta da prizna pljačku. Istovremeno, Olga se trudi naći ključne dokaze koji bi oslobodili Šimuna.

Srijeda

Šimun nije sretan što je Marta organizirala zabavu za klijente, no ipak ih uspijeva impresionirati. Kasnije Šimun odlazi do Olge, no ona nije sigurna želi li se upuštati u vezu s njim. Nakon žestoke svađe s Martom, Olga razmišlja što će učiniti s vlastitim životom. Ana se rasplače pred Matom, koji je pokušava utješiti, međutim, sve pođe po krivu.

Četvrtak

Sukob između Paule, Marte i Ane daje snage Olgi da se konačno obračuna s prijateljicama". No njezina odluka dovodi u pitanje odnos sa Šimunom. Marta iskoristi osjećaje profesora Gorana prema Pauli. Očajna Paula traži pomoć od Marte jer zna da upravo ona stoji iza njezinih problema.

Petak

Olga donosi tešku odluku te otkriva Šimunu strahove koji je muče u vezi njihovog odnosa. Šimun teško prihvaća istinu, dok Olga i Edo pripremaju plan osvete za Martu, Paulu i Anu. Nakon šokantnog otkrića, Nika, sada ljuta na mamu, odlučuje otići živjeti s ocem. Tomo i Šimun u istom trenutku donose identične odluke koje preokrenu njihove živote.

