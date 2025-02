Nove, još intrigantnije epizode 'Sjena prošlosti': Marko Petrić, Antonio Agostini i Josip Brakus priključuju se sjajnoj glumačkoj postavi

Nakon nekoliko mjeseci praćenja najnapetijeg televizijskog misterija, gledatelji su ovaj tjedan napokon dobili odgovor na pitanje koje ih kopka' od prve epizode Sjena prošlosti'. Na zabavi u Olginoj kući život je izgubio profesor Edo, no je li s prozora pao slučajno ili ga se netko ipak imao razloga riješiti?

I nakon otkrivanja identiteta žrtve, u novim epizodama istraga se nastavlja. Uz to, Šimunova i Olgina ljubav ponovno će biti stavljena na test, neka prijateljstva će se raspasti, a neka učvrstiti. Svaki lik će biti stavljen pred najveće iskušenje dosad, a prošlost i sadašnjost sudarit će se jače nego ikad. U živote glavnih protagonista ponovno će se vratiti ljudi koje su odavno zaboravili... Ili su barem to zauvijek željeli! Dolazak novih likova promijenit će odnose u kvartu koji su se činili stabilnima i otvoriti rane za koje su svi mislili da su odavno zacijeljene.

Likovi koji će u novim epizodama zasigurno pomrsiti planove mnogima su Karlo i Miro, koje će utjeloviti poznati glumci Antonio Agostini, Marko Petrić i Josip Brakus.

Talentirani kazališni i televizijski glumac Antonio Agostini gledateljima će se predstaviti kao misteriozni Karlo, koji je u potrazi je za kućom u kvartu, no za razliku ostalih, on nije jedan od onih koji je naslijedio bogatstvo... Karlo je mračan i tajnovit, zovu ga Karlo Veliki, nema ženu ni djecu, sam je svojim rukama izgradio ogromnu mesnu industriju i veliko bogatstvo, no nije mu problem zaprljati ruke. Kažu da ne zna za milost i da je jako bezosjećajan.