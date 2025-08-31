Nove tajne i brutalna smrt sve će promijeniti! Početak druge sezone 'Sjena prošlosti' donosi velike preokrete

Nova uzbudljiva sezona 'Sjena prošlosti' otvara se prizorom koji na prvi pogled djeluje idilično – okupljanje na vjenčanju u prirodi, nasmijana lica, svečana atmosfera i mladenka u raskošnoj bijeloj vjenčanici. No iza bajkovitog dekora počinju se nazirati napetosti koje će promijeniti tijek priče.

Dok jedni slave, drugi se suočavaju s posljedicama događaja koji su zatresli kraj prve sezone. Policija istražuje što se doista dogodilo u kobnoj noći prije nego što se Olga našla na ulici s krvavim nožem u rukama te jasno poručuju da je situacija jako loša. "Ja bih vam predložila da uzmete odvjetnika, pravna pomoć će vam biti potrebna. I da sam na vašem mjestu ja ne bih štedjela na odvjetniku", poručila je inspektorica Darija.