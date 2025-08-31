Nove tajne i brutalna smrt sve će promijeniti! Početak druge sezone 'Sjena prošlosti' donosi velike preokrete

Nova uzbudljiva sezona 'Sjena prošlosti' otvara se prizorom koji na prvi pogled djeluje idilično – okupljanje na vjenčanju u prirodi, nasmijana lica, svečana atmosfera i mladenka u raskošnoj bijeloj vjenčanici. No iza bajkovitog dekora počinju se nazirati napetosti koje će promijeniti tijek priče.
Dok jedni slave, drugi se suočavaju s posljedicama događaja koji su zatresli kraj prve sezone. Policija istražuje što se doista dogodilo u kobnoj noći prije nego što se Olga našla na ulici s krvavim nožem u rukama te jasno poručuju da je situacija jako loša. "Ja bih vam predložila da uzmete odvjetnika, pravna pomoć će vam biti potrebna. I da sam na vašem mjestu ja ne bih štedjela na odvjetniku", poručila je inspektorica Darija.
U međuvremenu, obiteljski odnosi Paule i Tome pucaju pod teretom nepovjerenja. Putovanja i spakirani koferi postaju razlog za svađe, a jedna rečenica posijat će novu sumnju i nepovjerenje ondje gdje ga nije trebalo biti. "Ja više ne želim slušati tvoje laži, ne nakon dvadeset godina braka, ja više nemam živaca", poručuje Tomo.
U pritvoru, Blanka se suočava s Mirom, dok Olga daje svoju verziju događaja. U njezinim riječima osjeća se nesigurnost: "Nisam htjela nikog povrijediti..." No je li to istina, ili nešto drugo leži iza njezinih riječi?
Dok istraga traje, sve se više postavlja pitanje – tko govori istinu, a tko skriva ključne dijelove slagalice? Sjećanja se razlikuju, emocije naviru, a granica između žrtve i krivca sve je tanja. Ono što se čini kao kraj jedne priče možda je tek početak nečega puno većeg.
Omiljenu seriju 'Sjene prošlosti' pogledajte odmah na platformi Voyo ili od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u.