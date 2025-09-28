Od avionske nesreće do šokantnog uhićenja! Ovo su najuzbudljiviji trenutci koji su obilježili protekli tjedan 'Sjena prošlosti'

Od Šimunove borbe za život i Martine igre iza kulisa, preko Olginih razočaranja i Karlove ljubomore, pa sve do šokantnog uhićenja Glorije – napetosti nije nedostajalo. Donosimo pregled najuzbudljivijih trenutaka koji su obilježili tjedan.

Šimun poslao Olgi glasovnu poruku - Marta je izbrisala

Dok su se još čekale informacije oko Šimunove avionske nesreće, Šimun je u strahu za život poslao glasovnu poruku Olgi u kojoj joj izjavljuje ljubav, no Marta je prva vidjela poruku na Olginom mobitelu te je izbrisala.

Šimun preživio avionsku nesreću - Marta se riješila Olge iz bolnice

Marti je u hodniku bolnice doktorica rekla da se Šimun polako oporavlja od izljeva krvi u mozak, ali da će biti dobro i da bi se uskoro mogao probuditi. Marta je lagala doktorici i rekla da je ona Šimunova supruga i da Olga ne treba čuti informacije. Marta je vrlo brzo smislila kako da se riješi Olge. Rekla joj je da je Paula zvala i rekla da Danijel ima visoku temperaturu nakon čega je Olga odmah otišla.

Šimun iz bolnice odlazi živjeti kod Marte

Nakon što je Olgu na prevaru poslala kući, Marta dobiva priliku prva vidjeti Šimuna u bolničkoj sobi. "Mila nema pojma koliko je bila blizu da te izgubi. Mislila sam da je sve gotovo... Da se dogodilo ono najgore, ja ne znam kako bih", govori Marta u suzama, "A Olga... Ne, nije tu. Dođi k nama! Netko se treba brinuti o tebi. Misli i na Milu, sve ovo radim zbog nje", poručuje mu, dobro igrajući svoju igru, a Šimun na kraju pristane. Šokirana Olga sve protumači na svoj način i takav pristup još više ohladi njezin odnos sa Šimunom.

Karlo je ljubomoran zbog Šimuna

Nakon susreta sa Šimunom, Karlo je upao u Martinu kuću tražeći odgovore. Njegova ljubomora bila je opipljiva dok je ispitivao motive iza Šimunovog boravka. "Jesi li ti pozvala svog bivšeg muža ili se pozvao sam?" pitao je, odbacujući ozbiljnost Šimunovih ozljeda. "Ja sam ga upravo vidio ispred kuće. Ne izgleda mi baš kao ranjenik s Neretve", cinično je prokomentirao, implicirajući da Marta koristi situaciju za obnavljanje stare veze. Karlova sumnja kulminirala je u optužbi da ga Marta ponovno uvlači u svoje emocionalne igre. "Mene zanima je li ovo jedna od onih situacija gdje se ti sa mnom poigravaš dok nema Šimuna, pa kad Šimun dođe, onda me odbaciš kao staru krpu", rekao je, saževši svoj strah u jedno ključno pitanje: "Je li on ovdje kao Milin otac ili kao tvoj bivši muž?"

Marta priznala Šimunu da ga voli

Marta je priznala Šimunu kako se osjećala dok nije znala je li živ ili mrtav. "Kao da mi je netko iščupao srce iz mene", otkrila je, dodajući: "Ja sam stvarno vjerovala da te više ne volim. Sad više nisam sigurna ni u što, osim da mi nikad nećeš biti stranac." Marta je bila uvjerena da, ako postoji i najmanji tračak stare ljubavi, mogu sve loše ostaviti iza sebe i krenuti ispočetka. No, Šimun je bio jasan: "Ja volim drugu", poručio joj je. Šimun je priznao da se njegov brak s Martom nije raspao samo zbog njezinih grešaka. "Nisi samo ti razlog. To sam ja. Zaljubio sam se u drugu ženu," rekao je, konačno otkrivši punu istinu. "Volim Olgu. I imamo dijete."

Glorija je uhićena

Nakon istrage inspektora Rimca, Glorija je uhićena. Naime, Miro je u Glorijinu torbicu stavio bubicu za prisluškivanje. Poručio joj je da ga je Rimac tražio da svjedoči protiv nje te da ju je sudac kojeg je unajmila da pusti Blanku na slobodu izdao. Ona je zatim napala suca i priznala svoj zločin, a bubica je sve snimila.

