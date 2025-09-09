Od školske ljubavi do neobuzdane strasti! Evo kako je odnos Marte i Karla preživio godine i iskušenja

Marta i Karlo proveli su zajedno noć ispunjenu nježnošću i lijepim riječima, no nije uvijek bilo tako idilično

Marta i Karlo proveli su predivnu noć zajedno, noć ispunjenu nježnošću i lijepim riječima, a njihov odnos sada, nakon svih tih godina, napokon je postao ono što su željeli. "Razmišljam o svemu što smo mogli biti, a nikad nismo. Želim to ispraviti tu, s tobom... Ne znam kad sam se zadnji put ovako osjećao. Možda nikad", poručio je Karlo Marti, koja ga je zatim zamolila da ostane s njom. Njihova priča počela je tijekom školskih dana, kada su se slučajno upoznali u jednom izlasku. Karlo je iskoristio trenutak kad je Marta tražila ključeve i tvrdio da ih je našao. Dok je ona očajnički pokušavala doći do njih, Karlo ju je iznenadio poljupcem. "Dobro, jesi ti normalan?" pitala ga je Marta, iznenađena njegovim postupkom. "Jesam rekao da se trebamo upoznati", odgovorio je Karlo, na što je ona samo odmahnula rukom, ali nije mogla negirati da joj nije bilo neugodno.

Iako su se zaljubili, veza između njih nije trajala. Marta je u srednjoj školi odabrala Šimuna, jer je on imao – dublji džep. Karlo je bio povrijeđen, a to Marti nikada nije mogao zaboraviti. S druge strane, Marta i Šimun, prema svima, bili su savršen par – onaj idealan, prema mjerilima društva. No, ubrzo je postalo jasno da je njihova veza samo fasada. Farsa, koju si Marta nije željela priznati, iako je u dubini duše znala da nešto nije u redu. Šimun je brzo našao novu ljubav u Olgi, a Marta se našla u spirali nezadovoljstva, koju nije mogla zaustaviti. U trenutku kada joj se život počeo raspadati, pojavljuje se Karlo, ljubav iz prošlosti, ljubav koju nije zaboravila, ali ju je potisnula zbog svih svojih nesigurnosti. Iako je u početku bila hladna prema njemu, Karlo nije odustajao. S vremenom, počeo je ponovno buditi strast koju su imali, strast koju nisu mogli zaboraviti. Marta mu je nedavno čak i priznala da je zaboravila Šimuna.

