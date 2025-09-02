Emisije
Sjene prošlosti

Okretanje igre! Marta zaprijetila Olgi: 'Tvoj život sada je u mojim rukama'

Iako je Marta Šimunu obećala da će u iskazu reći kako je Olga nevina, odlučila je cijelu situaciju okrenuti u svoju korist

RTL.hr
02.09.2025 21:15

Iako je Marta Šimunu obećala da će u iskazu reći kako je Olga nevina, odlučila je cijelu situaciju okrenuti u svoju korist. Tako je iz pritvora nazvala Olgu. "Olga, nadam se da si dobro", rekla je Marta lažno umiljatim glasom. "Što ti sad izvodiš?", pitala ju je sumnjičavo Olga.

"Podsjećam te na jednu sitnicu – tvoj život sada je u mojim rukama", odbrusila je Marta s osmijehom punim zadovoljstva. Uznemirena Olga pokušala je pronaći utjehu: "Ali Šimun je rekao da ćeš..."

Marta
Marta FOTO: RTL

Marta ju je prekinula: "Siroče moje, ti si stvarno povjerovala da ću svjedočiti u tvoju korist? Naivna si bila i ostala. Zaboravljaš da sam ja uvijek dva koraka ispred." Olga je kroz suze izustila: "Ti si bolesna!"

"No, ti zaboravljaš tko uvijek ima zadnju riječ. I vjeruj mi, ti još nisi ni počela plaćati", odbrusila joj je Marta i poklopila slušalicu.

Olga
Olga FOTO: RTL

Omiljena serija 'Sjene prošlosti' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Nakon svađe s Tomom, Paula potražila Mirinu pomoć. On joj oštro odgovorio: 'Vrijeme mog robovanja tebi je prošlo'

