Okretanje igre! Marta zaprijetila Olgi: 'Tvoj život sada je u mojim rukama'

Iako je Marta Šimunu obećala da će u iskazu reći kako je Olga nevina, odlučila je cijelu situaciju okrenuti u svoju korist. Tako je iz pritvora nazvala Olgu. "Olga, nadam se da si dobro", rekla je Marta lažno umiljatim glasom. "Što ti sad izvodiš?", pitala ju je sumnjičavo Olga.
"Podsjećam te na jednu sitnicu – tvoj život sada je u mojim rukama", odbrusila je Marta s osmijehom punim zadovoljstva. Uznemirena Olga pokušala je pronaći utjehu: "Ali Šimun je rekao da ćeš..."
Marta ju je prekinula: "Siroče moje, ti si stvarno povjerovala da ću svjedočiti u tvoju korist? Naivna si bila i ostala. Zaboravljaš da sam ja uvijek dva koraka ispred." Olga je kroz suze izustila: "Ti si bolesna!"
"No, ti zaboravljaš tko uvijek ima zadnju riječ. I vjeruj mi, ti još nisi ni počela plaćati", odbrusila joj je Marta i poklopila slušalicu.
