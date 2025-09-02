Okretanje igre! Marta zaprijetila Olgi: 'Tvoj život sada je u mojim rukama'

Iako je Marta Šimunu obećala da će u iskazu reći kako je Olga nevina, odlučila je cijelu situaciju okrenuti u svoju korist. Tako je iz pritvora nazvala Olgu. "Olga, nadam se da si dobro", rekla je Marta lažno umiljatim glasom. "Što ti sad izvodiš?", pitala ju je sumnjičavo Olga.

"Podsjećam te na jednu sitnicu – tvoj život sada je u mojim rukama", odbrusila je Marta s osmijehom punim zadovoljstva. Uznemirena Olga pokušala je pronaći utjehu: "Ali Šimun je rekao da ćeš..."