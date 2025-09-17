Olga dobila još jednu bitku! Odbor stao uz njezinu ideju, Marta ponovno poražena

Nakon razgovora s profesoricom Sanjom Bužan, Olga je odlučila na sjednici Odbora progurati Sanjinu ideju o iskorištavanju parcele na kojoj je Marta željela izgraditi shopping centar. Prema prijedlogu profesorice Sanje, ovom kvartu nedostaje prostor za mlade, gdje bi se mogli okupljati, gledati filmove, iznajmiti knjige ili pogledati predstavu. "To bi bio prostor u kojem bi mladi mogli pametno trošiti svoje vrijeme, umjesto da sjede kod kuće, u kafićima ili shopping centrima", izjavila je Olga.

"Pa da, mladi baš luduju za predstavama i knjigama", sarkastično je uzvratila Marta. Međutim, Olga nije odustajala.