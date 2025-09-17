Emisije
Sjene prošlosti

Olga dobila još jednu bitku! Odbor stao uz njezinu ideju, Marta ponovno poražena

Nakon glasovanja, cijeli Odbor, osim Marte, podupro je Olginu ideju

RTL.hr
17.09.2025 20:30

Nakon razgovora s profesoricom Sanjom Bužan, Olga je odlučila na sjednici Odbora progurati Sanjinu ideju o iskorištavanju parcele na kojoj je Marta željela izgraditi shopping centar. Prema prijedlogu profesorice Sanje, ovom kvartu nedostaje prostor za mlade, gdje bi se mogli okupljati, gledati filmove, iznajmiti knjige ili pogledati predstavu. "To bi bio prostor u kojem bi mladi mogli pametno trošiti svoje vrijeme, umjesto da sjede kod kuće, u kafićima ili shopping centrima", izjavila je Olga.

"Pa da, mladi baš luduju za predstavama i knjigama", sarkastično je uzvratila Marta. Međutim, Olga nije odustajala.

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Nakon glasovanja, cijeli Odbor, osim Marte, podupro je ideju o kulturnom centru za mlade. Olga je potom predložila i organiziranje zabave u čast profesorici Sanji koja odlazi u mirovinu, a i taj prijedlog Odbor je prihvatio.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

